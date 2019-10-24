الدلتا للصلب: انتهاء مشروع التطوير منتصف نوفمبر.. والمبيعات 167 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى شركة الدلتا للصلب من المرحلة الأولى، للتحديث منتصف نوفمبر المقبل، حيث يتضمن المشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية من بليت الصلب نحو 12 مرة ليصبح 500 ألف طن بليت سنويا، إلى جانب مضاعفة إنتاج المسبوكات نحو 10 مرات الطاقة الحالية لتصبح 10 آلاف طن.
وذكر مصدر بالقابضة الصناعات المعدنية لـ"الخليج 365"، أن مشروع تطوير الدلتا للصلب سيساهم تماما فى تحويل الشركة للربحية وهو مثال لاستغلال الأصول بطريقة سليمة.
وأضاف، أن الجمعية العمومية للشركة اعتمدت القوائم المالية للعام المالى 2018-2019، بتحقيق خسائر بلغت 79.6 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 67.6 مليون جنيه العام المالى 2017-2018، موضحًا أن أسباب الخسائر ترجع لتأخر تنفيذ مشروع التطوير وتفعيل التعاقد مع الجانب الصينى وتوقف الإنتاج من سبتمبر 2018.
وحول مبيعات الشركة أوضح أنها بلغت 167.3 مليون جنيه مقارنة بمبيعات بلغت 487 مليون جنيه، حيث تم إنتاج نحو 11470 طنًا.
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