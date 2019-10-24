الأعمال الفنية لـ«نقفي» في مزاد علني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن الأعمال الفنية التي كان يملكها عارف نقفي الرئيس السابق لمجموعة «أبراج» المنهارة، سيتم طرحها في المزاد العلني الذي ستقيمه دار كريستي.

وعلى الرغم من أن كريستي لم تحدد صاحب الأعمال الفنية البالغ عددها 19، والتي سيتم طرحها في مزاد الفن الحديث والمعاصر في الشرق الأوسط، فإن التقارير تشير إلى أنها جزء من مجموعة الأعمال الفنية التي يمتلكها نقفي وتقدر قيمتها بنحو 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.94 مليون دولار).

ويواجه نقفي دعاوى قضائية تتعلق بالتزوير والاحتيال في الولايات المتحدة. (وكالات)