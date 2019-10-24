المنصوري: 3 مليارات استثمارات الأجانب في سوق أبوظبي خلال 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية حضوراً لافتاً في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «فينتك أبوظبي 2019» للتكنولوجيا المالية، الذي استضافته أبوظبي في الفترة من 21 حتى 23 الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ودخل السوق شريكاً بلاتينياً في إقامة المهرجان بمختلف فعالياته، وشريكاً رئيسياً في «تحدي الابتكار» الذي يُعد من أبرز فعاليات المهرجان التي توفر الفرص لرواد التكنولوجيا المالية في العالم لإيجاد حلول حقيقية للتحديات التي تواجه الشركات، حيث تم طرح 16 بياناً مثلت حلولاً مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية للمؤسسات في الدولة والمنطقة كافة.

وأكد خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، خلال جلسة «الحلقة الشبابية» التي أقيمت في اليوم الثاني للمهرجان، أن هناك دخولاً للاستثمار الأجنبي في السوق منذ بداية العام، قائلاً: إن صافي الاستثمار الأجنبي في السوق تضاعف خلال فترة العام الحالي وارتفع بنسبة 107.1% ليصل إلى 2.9 مليار درهم مقابل 1.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأن إجمالي تداولات المستثمرين الأجانب ارتفعت خلال فترة العام الحالي 58.5% إلى 40.1 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبين المنصوري أن الاستثمار المؤسسي في السوق شهد نمواً قوياً منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث ارتفع صافي الاستثمار المؤسسي خلال فترة العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 73.3% ليصل إلى 2.6 مليار درهم، وأن إجمالي تداول المؤسسات خلال الفترة ارتفع 71.7% إلى 57.7 مليار درهم.

وعلل المنصوري هذا النمو في الاستثمار الأجنبي والمؤسسي إلى قوة الشركات المدرجة في السوق وتحقيقها أرباحاً وتوزيعات مجزية للمساهمين الذين يتطلعون إلى عائد مجز خاصة شركات قطاع الاتصالات والبنوك، مشيراً إلى أن معدل توزيعات الشركات المدرجة في السوق 5% عام 2019 وهو من أعلى المعدلات إقليمياً وعالمياً، وهذا العائد المجزي هو ما جذب مزيد من الاستثمار الجديدة من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات وصناديق الاستثمار، وساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعد سوقاً للاستثمار الاستراتيجي وليس للمضاربة.

49.6 % نمو التداولات

جاءت تصريحات المنصوري خلال لقاء مع الصحفيين على هامش مهرجان فينتك أبوظبي 2019، وأشار إلى نمو قيمة التداول في السوق خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وقال إنها زادت بنسبة 49.6% إلى 38.7 مليار درهم، في حين أن أحجام التداول زادت بنسبة طفيفة 0.1% إلى 11.6 مليار سهم، وارتفعت القيمة السوقية 5.3% إلى 527.7 مليار درهم (منها 472.1 مليار درهم للمستثمرين الإماراتيين بنمو نسبة 5%، في حين بلغت القيمة السوقية لاستثمارات غير الإماراتيين 54.9 مليار درهم بنمو نسبة 9%).

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3768 مستثمراً جديداً

وأكد المنصوري أن السوق استطاع أن يجذب مزيداً من المستثمرين الجدد هذا العام، حيث ارتفع عدد المستثمرين أفراداً ومؤسسات الذين تم اجتذابهم للسوق منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي 29.2% وبلغ هذا العدد 3768 مستثمراً جديداً مقارنة مع 2917 مستثمراً جديداً خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومن بين المستثمرين الجدد الذين تم جذبهم للسوق خلال فترة العام الحالي هناك 3409 مستثمرين فرديين، و359 مستثمراً مؤسسياً. ومن بين المستثمرين الجدد 2528 مستثمراً مواطناً، و169 خليجياً، و444 عربياً، و627 مستثمراً أجنبياً.

أكاديمية أبوظبي العالمي

من جانبها شاركت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال (CFTE) القائم في لندن لطرح برنامج جديد، «الذكاء الاصطناعي في التمويل»، كجزء من كلية التكنولوجيا المالية (الفينتك) في الأكاديمية. وقد تم الإعلان عن طرح البرنامج خلال مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» 2019. ويهدف البرنامج الجديد إلى زيادة المعرفة في الذكاء الاصطناعي وفهم أثره في الخدمات المالية وقطاع الخدمات المالية محلياً وعالمياً.

وجرى توقيع شراكة في هذا الشأن بحضور أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وخالد السويدي رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.. وذلك من قبل حمد المزروعي، مدير عام الأكاديمية، وهاي نجويين تريو، أحد مؤسسي مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال CFTE.

يرمي «برنامج الذكاء الاصطناعي في التمويل» إلى إعداد المختصين والمؤسسات والقوى العاملة لتغيير خريطة القطاع المالي الآخذ بالتغير نتيجة للذكاء الاصطناعي.. بدءاً من فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقاته في التمويل ومن الاعتبارات العملية إلى التنفيذ في المشاريع.

ويعمل برنامج التمويل الشامل في الذكاء الاصطناعي على تحفيز الابتكار في جميع مناحي القطاع وتعزيز وضع الخدمات المالية الرائدة لإمارة أبوظبي في منطقة الشرق الأوسط إقليمياً وعالمياً.

وحسبما ذكرت برايس ووترهاوس كوبر من المرجح أن يمر قطاع التمويل بثورة ناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا وتوقعت أن تنفق نسبة 25% (28.3 مليون دولار) من الاستثمارات المتوقعة في الذكاء الاصطناعي في عام 2021 على تطوير حلول في الذكاء الاصطناعي. وتندمج الشراكة الجديدة والبرنامج مع جهود أكاديمية سوق أبوظبي العالمي المستمرة والتزامها بتوفير رأسمال بشري مستدام ذي مهارات عالية وخبرة في دعم القطاع المالي والاقتصاد في أبوظبي.

وتخطط أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال CFTE لاستغلال هذه الفرصة الرائعة ويتطلعان للتعاون في مشروع برنامج الذكاء الاصطناعي في التمويل. أكاديمية سوق أبوظبي العالمي هي جزء من سوق أبوظبي العالمي وقد تأسست الأكاديمية في أبوظبي لبناء الخبرات والتعليم المالي والمعرفة لتمكين المنطقة.

وقال حمد المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: يسرنا أن ندعم التعاون مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال CFTE لرفع مستوى المعرفة والخبرة المالية للمختصين في الشركات والشؤون المالية في أبوظبي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل. تمثل أكاديمية سوق أبوظبي العالمي «وجهة» للمختصين المحليين والعالميين الساعين إلى التعليم في المجال المالي وفي مجال التكنولوجيا المالية (الفينتك)، والتدريب وورش العمل لتعزيز القدرة على المنافسة في نماذج وبيئة العمل السريعة التطور اليوم. ويعتبر برنامج الذكاء الاصطناعي في التمويل إضافة هامة إلى كلية التكنولوجيا المالية (الفينتك) واستمراراً لجهودنا الرامية لدعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الدولة والتركيز عليها.

وسيساعد مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال CFTE القائم في لندن على تقديم المعرفة من خبراء من الطراز العالمي لدعم رؤية أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ويساهم في تطوير جيل جديد من القوى العاملة.

وقد أفاد هاي نجويين تريو، أحد مؤسسي المركز، أنه ليشرفنا عقد هذه الشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في إطار تقوية الخبرة المالية والدراية العملية لدى المختصين في الإمارات وفي المنطقة ككل. يعمل الذكاء الاصطناعي على تحول الخدمات المالية في كافة أنحاء العالم، ورأس المال البشري هو ما سيجعل هذا التحول ممكناً. يشكل برنامج الذكاء الاصطناعي في التمويل حافزاً هاماً سيساعد المؤسسات والمختصين على أن يكونوا جزءاً من هذا التحول.