«الشارقة لإدارة الأصول» تطرح برامج ومبادرات للتوطين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن إطلاق مبادرات عدة للتوطين ضمن برنامج شامل، يهدف إلى توفير حلول نوعية وعملية وجذرية لموضوع التوطين، من خلال برامج فعالة وخلاقة، تكشف عن طاقات وإمكانات ومواهب المواطنين الباحثين عن فرصة عمل.

قال وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، إن برنامج التوطين الذي تطرحه الشارقة لإدارة الأصول والشركات الشقيقة والتابعة لها، يأتي منسجماً ومتناغماً مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، ويعتبر خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لنا، حيث يتميز بأنه برنامج شامل وحيوي.

وأضاف: إن البرنامج يهدف إلى توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن العمل في القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامهم، ولفت إلى أنه على الرغم من أن معظم المناصب الإدارية للشركة هي أصلاً تدار من قبل المواطنين وبنسبة 90%، فإن الشركة أطلقت العديد من المبادرات التي ستؤدي إلى استقطاب المزيد من الكوادر البشرية المواطنة.

وأشار إلى أن المبادرات تتضمن مخرجات عدة، من بينها التوطين المباشر، حيث ستصل نسبة التوطين في شركة الشارقة لإدارة الأصول إلى 60% مع نهاية العام المقبل، وبالنسبة للشركات التابعة للشارقة لإدارة الأصول، فستصل نسبة التوطين في شركة رافد إلى 40%، وكذلك هي الحال مع شركة سحاب، في حين ستصل في شركة ساند إلى 35%.

وتابع الصايغ: كما تتضمن المبادرات برنامجاً تدريبياً، حيث سيتم العمل على توفير دورات تدريبية ل 30 مواطناً من الخريجين الجدد، واطلاعهم على آخر مستجدات الإدارة، الكفاءة، المنافسة والتعامل مع مستجدات السوق الحالية، والتوظيف، حيث العمل الجاد من أجل فتح وظائف جديدة من كافة المستويات، تبدأ في استقبال مجموعات من الخريجين الجدد ودمجهم في كوادر الشركة، وفق تقييم علمي وإداري ووفق الضوابط العالمية، وإيجاد برامج لتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى، لغرض إيجاد المؤهلات المطلوبة، ومحاولة إدماج الخبرات الموجودة مع الفرص المتوافرة في المؤسسات الأخرى.

منح دراسية

وأكد أن من بين المبادرات الأخرى، يمكن الإشارة إلى تقديم منح دراسية لطلبة مواطنين ضمن اختصاصات محددة، وإبرام اتفاقيات مع جامعات عدة لاستقطاب طلبة مواطنين خلال مراحل دراسية مختلفة، وضمهم للعمل في الشارقة لإدارة الأصول والشركات التابعة لها خلال العطلة الصيفية، من أجل تنمية مهاراتهم لمفهوم المؤسسات، وآلية العمل فيها بهدف رفع مستوى الوعي لديهم والربط بين التعليم النظري والواقع العملي.

وقال عويس زهران، الشريك المؤسس لشركة رافد: ستقوم رافد بالانضمام لهذه المبادرة إيماناً بأهمية هذه المبادرة، حيث سنعمل على تنفيذ وتفعيل كافة المبادرات المتعلقة بالتوطين والتدريب والمنح الدراسية، ونأمل بأن تسهم في زيادة عدد المواطنين وزيادة مهاراتهم العملية.

وقال محمد الفلاسي، الشريك المؤسس لشركة سحاب: نحن على أتم الاستعداد والجهوزية لنكون جزءاً فعالاً من تطبيقات هذا البرنامج الذي سيسعد المواطنين، خصوصاً الباحثين عن فرصة عمل، وسوف نقوم بإعداد تقارير ربع سنوية عن المحطات التي وصلنا إليها في عملية تنفيذ البرنامج ورفعها إلى اللجنة المشكلة من قبل الشارقة لإدارة الأصول التي تقوم بالمتابعة والإشراف على هذا الملف المهم جداً، والذي يسهم في دعم العجلة التنموية والاقتصادية للإمارة.

وقال ممثل المؤسس الشريك لشركة ساند، مارك: سنعمل على رفع نسب التوطين من جهة، بالإضافة إلى تأهيل كوادر مجموعة من الخريجين الجدد، وتقديم برامج تدريبية مناسبة تخدم هذه الفئة.