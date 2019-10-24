«وول ستريت» ترتفع بدعم من نتائج الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهلت الأسهم الأمريكية تداولات جلسة، أمس، بارتفاع جيد؛ بعد أن استوعبت قوى السوق النتائج الجديدة لبعض الشركات.

وارتفع مؤشر داو جونز 103 نقاط أو 0.4٪، في حين سجل كل من ستاندرد آند بورز وناسداك ارتفاعاً بنسبة 0.2٪. وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم «بوينج» 3.4% بعد أن أعلنت الشركة أنها ستلتزم بجدولها الزمني لإعادة 737» ماكس» إلى الخدمة، لتطغى هذه الأخبار على النتائج الفصلية السلبية التي جاءت أقل من توقعات المحللين.

وأوروبياً، تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، في الوقت الذي تعرض فيه قطاع التكنولوجيا لضغوط؛ جرّاء تحذير صادر عن تكساس انسترومنتس بشأن تباطؤ القطاع عالمياً.

وفي بورصة طوكيو، ارتفع المؤشر نيكاي القياسي لأعلى مستوى في عام، بدعم من مكاسب حققها قطاع صناعة الأدوية؛ بفضل ارتفاع قوي لشركة إيساي، على الرغم من أن الأداء الضعيف للأسهم المرتبطة بالرقائق كبح المكاسب بعد نتائج مخيبة للتوقعات من تكساس انسترومنتس.

وأضاف نيكاي 0.3% ليغلق عند 22625.38 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر من العام الماضي.