سيارات خارقة بمليار درهم في «دبي الدولي للسيارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يعود معرض دبي الدولي للسيارات في دورته الخامسة عشرة خلال الشهر المقبل في الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر بمقره المعتاد في مركز دبي التجاري العالمي، ويقام هذا العام تحت شعار «استعدوا لمفاجآت كبيرة» الذي ستترجمه العديد من العروض والتجارب الجديدة التي ستأخذ الزوار إلى عالم التنقل في المستقبل.

كما يقدم المعرض مجموعة مبهرة من السيارات التي تتجاوز قيمتها المليار درهم وتشمل السيارات العائلية والسيارت الخارقة بالإضافة إلى تقنيات الطائرات بدون طيار والهايبرلوب، والتي يُتوقع أن تحدث جميعها تحولاً جذرياً في عالم التنقل مستقبلاً.

وسيتسنى للزوار الاطلاع على السيارة الخارقة التي تصنّعها شركة «Ajlani Motors» والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

كما سيتاح للزوار خلال فترة المعرض إلقاء نظرة عن كثب ولأول مرة على كبسولة مشروع الهايبرلوب المقترح بين دبي وأبوظبي والقادر على نقل الركاب في أنبوب مفرغ من الهواء بسرعة تصل إلى 1080 كيلومتراً في الساعة.