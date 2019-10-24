عمار بن حميد: ندعم جميع الجهات لتطوير العمل البيئي المستدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ممدوح صوان

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حرص حكومة عجمان على نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة ومواردها، وتشجيع القطاع الخاص من خلال رصد الجوائز التشجيعية الخاصة بالسياحة المستدامة، والعمل على دعم جميع الجهات ومساندتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص، وسعيها لتطوير العمل البيئي المستدام.

دعا سموه، إلى تطوير جائزة السياحة المستدامة (مدامة) لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي تعزيزاً لمبدأ التنمية المستدامة في الإمارات والمنطقة، ضمن رؤية عجمان 2021 التي تركز على بناء مجتمع سعيد يسهم في الوصول إلى اقتصاد أخضر.

جاء ذلك خلال حفل تكريم 21 فائزاً من جميع الفئات في دولة الإمارات بجائزة عجمان للسياحة المستدامة (مدامة) التي أطلقتها دائرة التنمية السياحية في عجمان، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وحصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومريم حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.

وقال سموه إن الاستدامة لم تعد خياراً؛ بل باتت ضرورة لا بد منها في حياتنا اليومية، وإن إطلاق جائزة «مدامة» يمثل حجر الأساس لتحقيق رؤيتنا في حكومة عجمان نحو جعل السياحة أكثر اخضراراً واستدامة وسعياً لإنشاء شبكة علاقات تكافلية من المؤسسات والمبادرات والأفراد، تعمل على بناء غد بيئي آمن ومستدام، اعترافاً بالجهود التي تبذلها الجهات والمنشآت في تعزيز كفاءة الموارد وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.

وبدأ حفل تكريم الفائزين بجائزة السياحة المستدامة «مدامة» بعرض فيلم تعريفي عن الجائزة، والمبادرة وخططها المستقبلية وأهدافها:



تكريم الداعمين



وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي يرافقه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي وصالح الجزيري مدير عام الدائرة، الجهات الداعمة لجائزة مدامة، وهي وزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، ومكتب الأمن الغذائي، إلى جانب الراعي الرسمي؛ منطقة عجمان الحرة، و«لجنة التحكيم» لجائزة مدامة.

وكرّم سموه الجهات الفائزة، فعلى صعيد فئة المبادرة الحكومية الخضراء على المستوى الاتحادي فاز مركز الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وعلى مستوى الدولة فاز مطار الشارقة الدولي، وعلى مستوى إمارة عجمان فازت القيادة العامة لشرطة عجمان.

وفي فئة الفنادق والمنتجعات الخضراء، فاز بالجائزة على مستوى الدولة «فندق البيت»، وعلى مستوى عجمان «فندق وأجنحة رمادا عجمان». أما فئة الشقق الفندقية الخضراء ففاز بالجائزة على مستوى الدولة «شقق فندقية اداجيو بريميوم البرشاء»، وعلى مستوى إمارة عجمان «العين للشقق الفندقية»، وبالنسبة لفئة المستقبل الأخضر فقد فازت بها على مستوى الدولة «الاتحاد للطيران»، وعلى مستوى إمارة عجمان «فندق عجمان سراي». أما فئة التكامل الأخضر فقد فاز بها على مستوى الدولة «فندق رمادا بيتش عجمان»، وعلى مستوى إمارة عجمان «فندق ايبيس البرشاء».

وفازت بالجائزة عن فئة المنشأة الأكثر التزاماً على المستوى الاتحادي وزارة تنمية المجتمع، وعلى مستوى الدولة «ميرلين ديجيتال»، وعلى مستوى القطاع الحكومي لإمارة عجمان «منطقة عجمان الحرة»، وعلى مستوى القطاع الخاص لإمارة عجمان «فندق فيرمونت عجمان».

وفي فئة سلسلة التوريد الأخضر فاز بها على مستوى الدولة «ريورد كومبني»، وعلى مستوى إمارة عجمان «فندق عجمان». أما فئة المنشأة المحدثة الخضراء فقد فازت بها «مجموعة فنادق روتانا أبوظبي»، وعن فئة المشروع الأخضر جامعة عجمان، وفئة الشخصية الخضراء على مستوى الدولة فازت «خدية حميد بالحاج» من وزارة تنمية المجتمع، وعلى مستوى إمارة عجمان افتخار حمداني من مجموعة رمادا عجمان.

وتلقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في ختام الحفل هدية تذكرية عبارة عن درع الجائزة من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، تقديراً لدعم سموه لأنشطة وفعاليات الدائرة.

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رؤية عجمان 2021



وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي في تصريح له، أن الاستدامة في القطاع السياحي تحظى باهتمام خاص من حكومة عجمان باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في رؤية عجمان 2021؛ لذا من الضروري تطبيق معايير الاستدامة لترشيد استهلاك مواردنا الطبيعية، وحث الشركاء على اعتمادها لتصبح جزءاً من أعمالهم اليومية، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال وعي مهني لدى جميع المسؤولين والعاملين في قطاع السياحة والضيافة، وهو الهدف الذي انطلقت منه جائزة مدامة.

وأضاف أن هذه الجائزة جاءت تقديراً للجهود التي يبذلها شركاؤنا ممن يستثمرون في اتباع أفضل الممارسات الخاصة بالاستدامة، إلى جانب تشجيع باقي الجهات العاملة في القطاع السياحي على اعتماد نفس النهج والأسلوب والسير على خطاها، وبالتالي المساهمة في زيادة نمو القطاع السياحي المستدام، وتعزيز الإبداع واتباع كل ما هو متميز، وتطبيق العديد من الأفكار المبتكرة في هذا القطاع.



التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة



قالت حمدة المطروشي مديرة مكتب الاستراتيجية وتطوير الأداء في الدائرة، إن هذه الجائزة تأتي تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتكرم جائزة «مدامة» قطاع الضيافة في المنشآت الفندقية والأشخاص الذين كانت لهم إسهامات واضحة في ترسيخ مفهوم السياحة المستدامة لديها.

وأضافت المطروشي أنه في ظل التوقعات بتوسع ونمو قطاع السياحة في عجمان، واستقبال المزيد من الزوار ضمن الرؤية السياحية لعام 2021، تتبدى أهمية هذه الجائزة لتصبح ضرورية لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي واستقطاب الزوار المهتمين بالبيئة.

من جهتها أكدت فاطمة سالم المديرة العامة المنطقة الحرة بالتكليف، إن الفوز بجائزة مهمة حول الحفاظ على البيئة ضمن جائزة مُدامة يعد إنجازاً مهماً وهو شهادة على أن منطقة عجمان الحرة حريصة على أن تُولي البيئة والحفاظ عليها أهمية كبرى، كما يعكس تفاني المنطقة في طرح المبادرات الخضراء التي تعود بالنفع على البيئة وتكون نموذجاً يحتذى.