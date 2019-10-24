«الشارقة للابتكار» و«مصدر» يدرسان تنفيذ مشاريع بحثية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بهدف التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات التي تعتبر مقومات أساسية لمستقبل الاقتصاد المعرفي وذلك من خلال التعاون المشترك الذي يقوم على مبدأ تبادل الخبرات ودراسة تنفيذ مبادرات ومشاريع بحثية مشتركة تسهم في تعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات.

وقّع المذكرة كل من حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر). وسوف يستكشف الطرفان مجالات التعاون لتعزيز نمو قطاعات التكنولوجيا المختلفة، التي يركز عليها المجمع في أعماله منها تكنولوجيا المياه، وتكنولوجيا البيئة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المواصلات، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم الصناعي والعمارة، بالإضافة لدعم الصناعات الوطنية التي تندرج تحت هذه المحاور، ودعم خبرات تطوير الأعمال في هذه المجالات.

وستعمل الجهتان على وضع إطار عام للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين والاستفادة من الخبرات في جميع المجالات المتعلقة. كما سيقوم الطرفان بالتعاون في دراسة وتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تسهم في تعزيز البحث والتطوير لمجتمع الإمارات بكافة شرائحه، ونصت المذكرة كذلك على تشكيل لجنة مشتركة تهدف لأغراض التنسيق المستمر.

وقال حسين المحمودي: من المؤكد أن مذكرة التفاهم هذه ستوفر الدعم لمجمع الشارقة للابتكار وكذلك لمصدر لتمكينهما من تحقيق أهدافهما من خلال التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية المهمة التي تعتبر مقومات أساسية لمستقبل الاقتصاد المعرفي في الدولة.

وقال إن هذا التعاون مصدر يترجم رؤية المجمع واستراتيجيته بإدخال كافة أنواع التقنيات المستقبلية، ما يحتم علينا كمركز تطبيقي واختباري لكافة العلوم والتقنيات المبتكرة بتكثيف الجهود للبحث عن شراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة سعياً منا بأن يصبح المجمع مركز تطوير إقليمي لتقنيات المستقبل، من خلال إيجاد بيئة مناسبة للبحث والتطوير ويعمل لصالح المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث والاقتصاد المحلي. وتأتي هذه المذكرة كثمرة للتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية في الدولة بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا.