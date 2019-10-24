عقارات الشارقة وعجمان الأكثر جذباً للعائلات للاستئجار والشراء

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أظهر تقرير موقع بيوت عن أسواق عقارات الشارقة وعجمان للربع الثالث 2019 انخفاضات طفيفة في أسعار العقار، الأمر الذي من شأنه المساهمة باستقطاب المزيد من العائلات لشراء أو ترقية الشقق المُستأجرة خلال الفترة المقبلة.

وأظهر التقرير الدوري أن بعض المناطق الحيوية في الإمارتين؛ مثل عجمان وسط المدينة ومويلح، تظهر علامات واعدة على الاستقرار، في حين شهدت بعض المناطق المعروفة مثل المجاز والخان وكورنيش عجمان ومدينة الإمارات زيادة طفيفة في الإيجار، الأمر الذي يعزى إلى ارتفاع الطلب على المناطق السكنية الفاخرة مثل الواجهة البحرية في الشارقة، وتلك التي يسهل الوصول منها إلى إمارة دبي.

وتفصيلاً، أظهرت أسعار سوق العقارات في الشارقة توجهاً عاماً نحو الاستقرار، وذلك تماشياً لما سجله السوق خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، وخاصةً في المناطق الحيوية من الإمارة. وبشكل عام، فلا تزال أسعار العقارات في متناول كل من المستأجرين والمشترين الذين يبحثون عن الشقق في الأحياء الحيوية في الشارقة.

وبالنسبة لسوق الإيجار في الإمارة، شهدت الأحياء المناسبة للعائلات مثل النهدة والقاسمية انخفاضات تراوحت بين 3% و8%. في حين شهدت الإيجارات في مناطق الاستثمار الشعبية مثل الخان والمجاز والممزر، زيادات تتراوح بين 5 - 8%، وذلك نظراً لزيادة الطلب عليها، ما يتيح لأصحاب العقارات التفاوض على إيجارات أفضل. أما بالنسبة لمبيعات الشقق، فقد سجل متوسط أسعار القدم المربعة في الأحياء الحيوية انخفاضات تراوحت بين 8% إلى 12%.

ووفقاً لعمليات البحث التي سجلها موقع بيوت، تصدرت منطقة المجاز اهتمام الباحثين عن شراء واستئجار الشقق السكنية في الشارقة، ومن الجدير بالذكر أن منطقة المجاز تقدم أعلى متوسط للعائدات الاستثمارية في الشارقة بنسبة وصلت إلى 7.7%. وبالنسبة للفلل في الشارقة، سجلت منطقة حوشي أكبر عدد من عمليات البحث من المشترين، في حين كانت العزرة الأكثر طلباً من قبل المستأجرين. وقد سجلت الفلل السكنية في منطقة براشي أعلى عائدات استثمارية بنسبة تصل إلى 6.7%.

وفي عجمان، تعكس أسعار الشقق اتجاهاً مماثلاً لما شوهد في الشارقة. وبالحديث عن استئجار الشقق، تراوحت الانخفاضات بين 1% إلى 5%، في حين كانت الانخفاضات الملحوظة للشقق المكونة من غرفتي نوم في منطقة الصوان، والتي وصلت إلى 36 ألف درهم خلال الربع الثالث من عام 2019.

وبالنظر إلى مبيعات الشقق، فإن أسعار القدم المربعة في المناطق الأكثر طلباً قد شهدت انخفاضات طفيفة تراوحت بين 1 إلى 6%. وكانت التغييرات الملحوظة الوحيدة هي زيادة قدرها 8.26% في متوسط سعر القدم المربعة في النعيمية، حيث ارتفعت الأسعار من 218 درهماً إلى 236 درهماً خلال الأشهر الثلاث الماضية. ومن الجدير بالذكر، أن منطقة النعيمية تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين بسبب ارتفاع الطلب عليها من قبل المستأجرين، والتي تقدم متوسط عائدات استثمارية تقدر ب10%، لتكون واحدة من أعلى المعدلات في الدولة.

ومن ناحية أخرى، كانت منطقة عجمان وسط المدينة هي الخيار المفضل للمشترين والمستثمرين على صعيد الشقق، فيما سجلت المويهات أعلى معدلات البحث على موقع بيوت بالنسبة لشراء الفلل ومنطقة الروضة كانت الأكثر تفضيلاً للاستئجار.

وبالنسبة لعائدات الاستثمار، توفر النعيمية ومدينة الإمارات نسباً مرتفعة بمتوسط يصل إلى 10% للشقق السكنية، في حين توفر الزاهية عوائد إيجارية بمتوسط نسبة يقدر ب9.5% للفلل السكنية.