شكرا لقرائتكم خبر عن «داماك» تستحوذ على قطعتي أرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استحوذت شركة «داماك العقارية» على قطعتي أرض في منطقة الصفوح ومنطقة الخليج التجاري من شركتي «دايكو العقارية» و«صور للمواد الغدائية»، بقيمة 285 مليون درهم.

وأشارت في بيان لسوق دبي المالي، أمس، إلى أن الاستحواذ هو استمرار للنهج الذي تتبعه الشركة لتوسعة محفظة أراضيها من أجل مشاريع نوعية جديدة في المستقبل بغرض زيادة إيراداتها بما يعود بالنفع على مساهميها وضمن ممارستها لأغراضها الرئيسية المنصوص عليها في النظام الأساسي.

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