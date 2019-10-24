برنامج تمويلي لشركات المواطنين «الصغيرة والمتوسطة» بخصم 1%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أطلقت وزارة الاقتصاد برنامجاً تمويلياً جديداً يضم 1700 عضو لشركات إماراتية 100%، تم تقديمه من مصرف الإمارات للتنمية، لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بخدمات جديدة مخفضة وأسعار تفضيلية؛ لتسهيل الحصول على أفضل العروض التمويلية بفترات قصيرة.

وأكد فيصل عقيل البستكي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، في تصريحات صحفية في أبوظبي، أمس، إعطاء أعضاء البرنامج سعر فائدة تفضيلي بخصم نسبته 1% على متوسط سعر الفائدة للمنتج حسب سياسة وشروط أحكام المصرف، مع انخفاض العمولة 25 نقطة أساس، بنسبة 2% بدلاً من 2.5%.

وأشار البستكي إلى أنه يتم احتساب عمولة تسهيلات بالحد الأدنى بواقع 0.25% للعام الأول (علماً بأن عمولة التسهيلات تتراوح ما بين 0.25% حتى 1%) على أن يتم احتساب عمولة التسهيلات بنسبة 1% للمشاريع الناشئة للعام الأول فقط حسب سياسية وشروط المصرف.

وأشار إلى أنه جرى تعيين متخصص للبرنامج (ضابط اتصال) و(مدير علاقات) للعملاء، في الوقت الذي دخل فيه المصرف مرحلة جديدة من التغيير والتحديث إزاء البرنامج التمويلي الجديد؛ بحيث تتم دراسة طلب كل عميل بناء على وضعه ودراسة الجدوى وفقاً لشروط معينة يضعها المصرف.

ونوّه البستكي إلى أنه تم إعطاء منتجات تفضيلية شاملة؛ بحيث يبدأ تمويل الشركات الناشئة من 300 إلى مليوني درهم، تسهيلات مباشرة من المصرف، ومن مليون إلى 5 ملايين درهم تسهيلات مباشرة للشركات الصغيرة، ومن 5 إلى 30 مليون درهم للشركات متوسطة الحجم، في وقت بلغت نسبة ضمان قروض البنوك الشريكة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 70% لغاية 5 ملايين درهم، والشركات الناشئة بنسبة ضمان 85% لغاية مليوني درهم.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم دورة في إدارة المشاريع لأعضاء البرنامج في دبي والإمارات الشمالية، ودورة أخرى في أبوظبي؛ بهدف تعريف الأعضاء بمنتجات مصرف الإمارات للتنمية، وسيتم بناء على الاتفاقية تحفيز الأعضاء من خلال تقديم خصومات وتسهيلات.

وبدوره، قال الدكتور أديب عفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد: نتواصل في البرنامج الوطني مع رواد الأعمال وهناك الكثير من الدراسات للتغلب على العراقيل والتحديات التي تواجههم، والتمويل جزء من معادلة نجاح رائد الأعمال الإماراتي.

وأضاف عفيفي بأن هناك إجراءات أهم من التمويل، منها قدرة ومعرفة رائد العمل الإماراتي بالسوق الداخلي والخارجي، وطريقة تعامله مع متغيرات هذا السوق، علماً أننا ندرب 3 آلاف شخص عبر 50 برنامجاً؛ لرفع قدراتهم وتوسيع قاعدة معرفتهم بالأسواق، ومن خلال مصرف الإمارات للتنمية، تم إيجاد حلول مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تخطى أكثر من 80% من أعضاء البرنامج الوطني مرحلة التأسيس، ودخلوا في مجال التوسع التجاري على مستوى أكبر.