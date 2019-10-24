ارتباك «بريكست» يهز أسواق العملات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوع، وصعد الفرنك السويسري، أمس، مع بحث المستثمرين عن أصول أكثر أمناً، بعد أن أجل مشرعون بريطانيون خطط الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكانت أسواق العملات هادئة بشكل عام، في ظل تأثر الأسواق بضبابية الخروج البريطاني من التكتل.

وقال آدم كول الاستراتيجي لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس إن البريكست يدفع المزاج العام بعيداً عن المخاطرة.

وارتفع الين الياباني إلى 108.25 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ 15 أكتوبر. وتراجع اليورو إلى 1.1120 دولار. وكان مؤشر الدولار مستقراً عند 97.547.

وهبط الجنيه الإسترليني بما يصل إلى 1.2842 دولار في آسيا قبل أن يتعافى إلى 1.2877 دولار مع بدء التعاملات في لندن. وجعل ذلك الإسترليني دون أعلى مستوياته في خمسة أشهر ونصف الشهر بأكثر من سنت.