مؤسس «هواوي»: زايد شخصية عظيمة.. والإمارات مركز تجاري هام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد رن تشنج فاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» الصينية أن الإمارات بلد عظيم ولا يرضى بديلاً عن النجاح، مشيراً إلى أنه قرأ كتاباً عن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، و«قد أعجبت بعظمة شخصيته ورؤيته ونهجه طيلة حياته».

وقال فاي لنشرة علوم الدار في «قناة أبوظبي»: شعب الإمارات يتميز بالشجاعة وروح الكفاح والمثابرة والانفتاح.. زرت دبى عام ١٩٩٦ في طريقي إلى الأمم المتحدة للمشاركة بمؤتمر حول النفط مقابل الغذاء وكانت دبي في ذلك الوقت، شأنها شأن كل الإمارات، تشهد مرحلة بناء وتشييد على نطاق واسع، مبدياً إعجابه بثقافة دبي المفتوحة والمتنوعة ومتأثراً بتجربتها كمدينة عصرية.

وأضاف: على ضوء تأثري بالتجربة الإماراتية، وبعد عودتي إلى الصين كتبت مقالة تحت عنوان «الموارد الطبيعية تنتهي أما الثقافة فتبقى إلى الأبد»، مؤكداً أن الإمارات حققت تطوراً وازدهاراً كبيراً بفضل التسامح الديني والاجتماعي وباتت نموذجاً للتنمية.

وقال: «اليوم قد أصبحت الإمارات مركزاً تجارياً هاماً في العالم، والسؤال المشروع هنا هل من الممكن أن تصبح المركز العالمي للإبداع؟».

وأعرب فاي عن دعمه لاستراتيجية الإمارات ٢٠٧١ ومشاريعها الوطنية الأخرى لتشجيع الابتكار وتطوير الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والسحابة الالكترونية وغيرها من مقومات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.