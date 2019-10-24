شكرا لقرائتكم خبر عن «جلف كرافت» تدخل السوق الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، عن دخولها إلى السوق الأمريكي للمرة الأولى، وذلك مع المشاركة المرتقبة لليختين السوبر «ماجستي 140» و«ماجستي 100» في معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب 2019، في 30 الجاري إلى 3 نوفمبر.

وقال محمد الشعالي، رئيس الشركة: يمكننا الاعتماد على الكفاءات والقدرات التي تزخر بها منشآتنا المتخصصة ببناء القوارب واليخوت والثقافة المتنوعة في الإمارات، لتقديم منتج ينافس الصناعات العالمية.

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