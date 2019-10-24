أرباح بنك رأس الخيمة تقفز 25% إلى 839.4 مليون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قفزت أرباح مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني 25% إلى 839.4 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، وقد حقق الربع الثالث 284.5 مليون درهم، بزيادة 18.5% على أساس سنوي. وزاد إجمالي القروض والسلف 4.3% حتى تاريخه إلى 36.3 مليار درهم.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي: «لقد حقّقنا نتائج جيدة جداً بالرغم من تحديات العوامل الخارجية. ما زالت إيرادات الرسوم تسجّل الأداء الأفضل، حيث حقّقت جميع وحدات الأعمال نمواً قوياً على مستوى إيرادات الرسوم، مقارنةً مع الأداء الذي كانت قد سجّلته في 2018 والذي أدى إلى زيادة 17.9٪ في هذا المجال.»

وبلغ إجمالي الإيرادات 3 مليارات درهم في 9 أشهر بزيادة 5.8%، وحقّق صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي 2.1 مليار درهم بزيادة 1.2%. وتحسنت الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 138 مليون درهم على أساس سنوي لتصل إلى 907 ملايين درهم، ويرجع ذلك إلى زيادة 74 مليون درهم في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية و54 مليون درهم في إيرادات الرسوم والعمولات. وزادت المصاريف التشغيلية 5.6%، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 39.2% للفترة. كذلك، ارتفع إجمالي القروض والسلف 1.5 مليار درهم ليصل إلى 36.3 مليار بزيادة 4.3% حتى تاريخه، ما أسهم في زيادة إجمالي الموجودات في البنك 6.8% إلى 56.3 مليار درهم مقارنةً بنهاية 2018. وبالمثل، فإن الزيادة في إجمالي الموجودات تعود أيضاً إلى نمو الودائع لدى البنوك بقيمة 1.2 مليار درهم وزيادة الاستثمارات بمبلغ 900 مليون درهم. وبالإضافة إلى ذلك، زادت ودائع العملاء بمقدار 2.3 مليار درهم إلى 36.5 مليار درهم، بزيادة 6.8% 2018.