“المركزي” التركي يبحثتعديل النظام المحاسبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع، إن مسؤولي البنك المركزي التركي يناقشون تعديل النظام المحاسبي للبنك، من أجل زيادة التوزيعات النقدية التي تحصل عليها الحكومة من أرباح البنك والمساعدة في تغطية عجز الموازنة. ونقلت «بلومبيرج» عن المصدر القول، إن التغيير سيسمح للبنك بتسجيل الأرباح والخسائر غير المحققة نتيجة التغيير في القيمة السوقية لأرصدته من العملات الأجنبية والذهب، باعتبارها دخلاً في حساب يسمى «حساب إعادة التقييم». (د ب أ)