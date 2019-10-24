«سبايس جت» تتخذ من رأس الخيمة مركزاً دولياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، توسيع شبكة الخطوط الجوية، التي تنطلق من مطار الإمارة، عبر خطوط الطيران الجديدة «سبايس جت»، وإطلاق رحلات مباشرة ببن نيودلهي الهندية ورأس الخيمة، بدءاً من ديسمبر 2019، خلال المؤتمر الصحفي، الذي حضره الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار و التطوير برأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر بن خالد القاسمي، عضو مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، مدير تنفيذي بمكتب الاستثمار والتطوير، وأعضاء مجلس إدارة المطار الدولي، سانجاي خانا، المدير التنفيذي بالمطار، وأجاي سينغ، رئيس مجلس إدارة والمدير الإداري بشركة «سبايس جت»، ومانجيف سينغ، مدير المشاريع بالشركة، وهنري موزيس، نائب الرئيس، المبيعات وتخطيط الشبكات.

وأكد الجانبان، خلال المؤتمر الصحفي، أنه بموجب الشراكة بينهما، ستشغل «سبايس جت»، ثاني أكبر خطوط في الهند، رحلات مباشرة منتظمة بين مطار «انديرا غاندي» في نيودلهي، ومطار رأس الخيمة الدولي، بدءاً من ديسمبر القادم، بمعدل خمس رحلات أسبوعياً، وزيادتها تدريجياً.

شبكة متنامية

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وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن شركة «سبايس جت» تدخل اليوم ضمن شبكة شركات النقل الدولية المتنامية بمطار رأس الخيمة الدولي، ونتطلع إلى شراكة طويلة الأجل معها، نحو تعزيز ونمو مستمر للشراكة مع شركات النقل الجوي، التي تلعب دوراً رئيسياً في زيادة عدد الزوار والسياح لرأس الخيمة.

توسع مطرد

وأضاف الشيخ سالم بن سلطان: نعمل باستمرار لتحسين تجربة المسافرين، وتوسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى رأس الخيمة، فيما تُشكل الشراكة الاستراتيجية الجديدة إضافة نوعية، تخدم الجالية الهندية الكبيرة، من المقيمين ورجال الأعمال في رأس الخيمة والدولة إجمالاً، لافتاً إلى سعي المطار لتقديم أفضل الخدمات وتوفير تجربة مميزة للخطوط الهندية.

وقال الشيخ سالم بن سلطان: نحرص على مساعدة «سبايس جت» في إنشاء مركز مهم لها في رأس الخيمة، للانطلاق أيضاً إلى أوروبا وتلبية احتياجات السائحين الهنود، وتعزيز حلول السفر وخياراته أمام السياح القادمين من أوروبا إلى رأس الخيمة.

وأوضح أجاي سينغ أن إضافة رأس الخيمة لتصبح الوجهة الدولية الحادية عشرة لشركة الخطوط الجوية الهندية تشكل خطوة مهمة، في ظل وجود أكثر من 3400 شركة هندية في رأس الخيمة.