«إينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة في الورقاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت مجموعة إينوك، أمس محطة الخدمة رقم 131 بمنطقة الورقاء في دبي. وتأتي المحطة المزودة بالعديد من التقنيات المتطورة والمزايا المبتكرة، لتلبي احتياجات سكان المناطق المحيطة بالورقاء، وستضم عدداً من متاجر التجزئة بما فيها «زووم»، و«برونتو» و«بوبايز» و«برو واش».

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «إن افتتاح محطة الخدمة الجديدة، يؤكّد التزامنا بتعزيز حضورنا في قطاع التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع شبكتنا من محطات الخدمة لتصل إلى 191 محطة قبيل انطلاق إكسبو 2020 دبي، وبالتالي تمكين العملاء من تلبية احتياجاتهم من الوقود والمشتريات من متاجر التجزئة».

هذا وتعدّ محطة الخدمة الجديدة المحطة رقم 17 التي تعمل بالطاقة الشمسية ضمن شبكة مجموعة إينوك، إذ تضم المحطة ألواحاً شمسية على سقف مظلاتها، تولّد نحو 150 كيلو واط من الطاقة في اليوم المشمس.