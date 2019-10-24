شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أصناف فاكهة أسعارها أقل من 5 جنيهات بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة خلال هذا العام انخفاضا تخطى حاجز 40% لبعض الأصناف عن الأسعار خلال العام الماضى، وذلك حسبما أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث انخفضت أسعار البرتقال والموالح بصفة عامة هذا الموسم 30%، بينما انخفضت أسعار البلح 40%، والفروالة 30% عن العام الماضى.

وأوضحت رئيس الشعبة يحيى السنى، فى تصريحات خاصة، أن أسباب انخفاض الأسعار يرجع لزيادة الإنتاج المصرى من الخضراوات والفاكهة هذا العام.

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ويرصد الخليج 365 أسعار 10 أصناف فاكهة أسعارها تتراوح بين 5 جنيهات داخل سوق العبور بحسب الأسعار المعلنة هناك.

برتقال بلدى 2-4 جنيهات، برتقال سكرى 4 – 5 جنيهات، برتقال أبو سرة 2.5 – 4.5 جنيها، يوسفى 4 – 6 جنيهات، بلح رملى 5 جنيهات، بلح زغلول 3 – 6 جنيهات، بلح سمانى 3-5 جنيهات، رمان 3 – 6 جنيهات، جوافة 2 – 4 جنيهات، كنتالوب 3 – 5 جنيهات.