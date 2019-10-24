شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أصناف فاكهة أسعارها أقل من 5 جنيهات بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة خلال هذا العام انخفاضا تخطى حاجز 40% لبعض الأصناف عن الأسعار خلال العام الماضى، وذلك حسبما أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث انخفضت أسعار البرتقال والموالح بصفة عامة هذا الموسم 30%، بينما انخفضت أسعار البلح 40%، والفروالة 30% عن العام الماضى.
وأوضحت رئيس الشعبة يحيى السنى، فى تصريحات خاصة، أن أسباب انخفاض الأسعار يرجع لزيادة الإنتاج المصرى من الخضراوات والفاكهة هذا العام.
ويرصد الخليج 365 أسعار 10 أصناف فاكهة أسعارها تتراوح بين 5 جنيهات داخل سوق العبور بحسب الأسعار المعلنة هناك.
برتقال بلدى 2-4 جنيهات، برتقال سكرى 4 – 5 جنيهات، برتقال أبو سرة 2.5 – 4.5 جنيها، يوسفى 4 – 6 جنيهات، بلح رملى 5 جنيهات، بلح زغلول 3 – 6 جنيهات، بلح سمانى 3-5 جنيهات، رمان 3 – 6 جنيهات، جوافة 2 – 4 جنيهات، كنتالوب 3 – 5 جنيهات.
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