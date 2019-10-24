شكرا لقرائتكم خبر عن العاشر من رمضان تتصدر قائمة المصانع الحائزة على علامة "صنع فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت قائمة المصانع الحاصلة على علامة "بكل فخر صنع فى مصر"، تصدر محافظة الشرقية قائمة المحافظات التى تحتوى على 28 شركة حاصلة على علامة الجودة العالية الممنوحة من وزارة التجارة والصناعة لتشجيع التصدير.

ورصدت القائمة، وجود 6 مصانع فى محافظة الشرقية بواقع 4 مصانع بمدينة العاشر من رمضان، موزعة بين صناعة منتجات اللحوم والأسماك، بالإضافة إلى مصنع آخر في مدينة ديرب نجم ومصنع بمدينة الإبراهيمية، يليها محافظة الجيزة بمدينتى أبو رواش والحوامدية بواقع 3 مصانع، ثم محافظتى بورسعيد والدقهلية بواقع مصنعين لكل منها، ثم مدينة السادس من أكتوبر، وجاءت محافظات الصعيد فى نهاية القائمة بواقع مصنع واحد لكل من محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة عام 2016 حملة تحت عنوان "بكل فخر صنع في مصر" تمنح المنتجات المصرية ذات الجودة العالية علامة تجعلها مميزة بين المنتجات الأخرى، من أجل المساعدة في تداول هذه المنتجات، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المصانع المصرية فى الخارج، وذلك من خلال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة المعنى بمنح علامة الجودة للمصانع التى تتوافق عليها الشروط.