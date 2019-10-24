شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة للبريطانيين: خليج نعمة ورأس محمد فى انتظاركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت هيئة تنشيط السياحة رسالة لمتابعيها من البريطانيين عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، بأن شرم الشيخ على أتم استعداد لاستقبالهم، بعد فترة الغياب الطويلة طوال أربع سنوات تم خلالها حظر الطيران البريطانى عن المدينة السياحية.

وقالت فى تغريدة لها عبر تويتر "خليج نعمة.. منتزه نبق الوطنى.. رأس محمد.. ألم تفوتك تلك المواقع السحرية؟"، وأضافت "كل هذه التجارب توفر أماكن للبريطانيين بعد الأنباء العظيمة عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ".

Advertisements

وبعد قرار بريطانيا برفع حظر الطيران عن شرم الشيخ بدأت هيئة تنشيط السياحة تكثيف حملتها الدعائية عن مدينة السلام عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، داعية متابعيها إلى الاستمتاع بجمال المدينة وطبيعتها المميزة.

وكانت بريطانيا قد أعلنت أول أمس عن رفع الحظر عن الطيران لشرم الشيخ، والذى استمر لأربعة سنوات أدى خلالها إلى تأثيرات سلبية على مدينة السلام.

ويأتى ذلك فى ظل بدء مصر لحملتها الترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تقوم بالترويج لكل مقصد سياحى على حدة لإظهار مواطن الجمال به، وذلك ‎فى إطار سعى وزارة السياحة لتقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة عن مصر من خلال خلق محتوى غير نمطى وجديد للمقاصد السياحية المختلفة.