شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسراً 8.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5765.59 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسراً 13.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6282.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% رابحاً 2.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4757.25 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 200 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون دينار كويتى عبر 6699 صفقة.

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.17%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%.

وجاء سهم "شركة أجيال العقارية الترفيهية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.13%، تليه شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 13.89%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.80%، فيما تصدر سهم "شركة كامكو للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 8.72%، ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 7.50%