شكرا لقرائتكم خبر عن اعمال المنتدى الاقتصادى العربى النمساوى تنطلق فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت الیوم، الاربعاء، اعمال المنتدى الاقتصادى العربى النمساوى فى دورته الـ11 بمشاركة كویتیة.

وقال الامین العام لغرفة التجارة العربیة النمساویة المھندس مضر الخوجة فى، تصریح لوكالة الانباء الكویتیة على ھامش انطلاق المنتدى ان المنتدى اصبح جزءا اصیلا من الفعالیات التي تشھدھا النمسا.

واضاف الخوجة ان غرفة التجارة العربیة النمساویة حرصت منذ تأسیسھا على ان تكون جسرا لتعزیز العلاقات الاقتصادیة والتجاریة بین النمسا والدول العربیة.

Advertisements

وافاد بأن ھذا المنتدى سیبحث المواضیع المتعلقة بشؤون المیاه والبنیة التحتیة والطاقة والتصنیع مؤكدا اھمیة التواصل وتبادل الخبرات بین المؤسسات الرسمیة والشركات العربیة والنمساویة من اجل تلبیة المتطلبات الاقتصادیة التي تشھدھا المنطقة العربیة.

وذكر ان ھناك العدید من الشركات النمساویة والعربیة اضافة الى سفارات الدول العربیة تشارك في المعرض المقام على ھامش المنتدى معربا عن امله ان یساھم المنتدى فى توطید العلاقات الاقتصادیة العربیة النمساویة.

ویقام المنتدى تحت رعایة رئیس جمھوریة النمسا الكساندر فان دیر بیللن بمشاركة وفد من غرفة تجارة وصناعة الكویت یترأسه رئیس مجلس الغرفة علي الغانم اضافة الى مشاركة شخصیات رفیعة المستوى من النمسا ومن مختلف الدول العربیة.