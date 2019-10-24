شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي زيادة فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة فاقت توقعات الخبراء خلال الأسبوع الماضي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 12:50بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.77$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.28$، بعدما سجل أعلى مستوي 54.33$ ،وأدنى مستوي 53.75$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات يوم الأمس مرتفعا بنسبة 1.3% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم آمال قرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 18 تشرين الأول/أكتوبر، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 436.5 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 16 آب/أغسطس الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك ومنتج للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.5 مليون برميل ، فى سادس زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،ليظل الإجمالي عند 12.6مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.