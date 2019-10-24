شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع لليوم الثالث على التوالي بفعل تجدد مخاوف الانفصال البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين ، بالإضافة إلى تحسن عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة بعد تجدد المخاوف حيال الانفصال البريطاني.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 97.65 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.49 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.48 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 97.14 نقطة.

رفض المشرعون البريطانيون يوم الثلاثاء الجدول الزمني المقترح من جانب حكومة " بوريس جونسون" لإقرار تشريع للتصديق على اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

الأمر الذي جدد المخاوف حيال "بريكست" خاصة مع اقتراب المهلة المحددة سابقا لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري،ورغبة جونسون المضي قدما فى تنفيذ الانفصال حتى لو دون اتفاق.

وينتقل التركيز حاليا صوب الاتحاد الأوروبي للحصول على قرار بشأن ما إذا كان سيوافق على مد مهلة المغادرة المحددة فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لفترة زمنية جديدة بنحو ثلاثة أشهر ،فى خطوة أوصي بها رئيس مجلس الاتحادي الأوروبي "دونالد تاسك".

وفى حال تم التمديد النهائي إلى 31 كانون الثاني/يناير القادم ،يمكن لجونسون الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة فى محاولة لتعزيز ولايته ، فى حال تقدم حزب المحافظين الحاكم فى الانتخابات العامة.

من ناحية أخرى ،تحاول الولايات المتحدة والصين الانتهاء من المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة قبل قمة التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادي المقرر عقدها فى تشيلي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.