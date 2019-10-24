شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 3 جلسات بفعل حالة الارتباك حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل حالة الارتباك المحيطة بأزمة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بريكست ،والتي سببها المشرعون البريطانيون بعد رفض جدول زمني ضيق لإقرار التشريعات اللازمة لتمرير اتفاق جونسون مع زعماء أوروبا.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:27 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل صعود قطاع صناعة السيارات.

انخفض مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 0.8% ، على خلفية توقعات قاتمة لإيرادات كبرى الشركات.

صوت المشرعون البريطانيون مساء الثلاثاء من حيث المبدأ لصالح اتفاق جونسون لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي ،لكنهم رفضوا خطة الحكومة للحصول على التشريعات اللازمة فى غضون ثلاثة أيام لإقرار الاتفاق،وطالبوا بفترة أطول حتى يتمكن النواب من مراجعة التشريع.

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وينتقل التركيز حاليا صوب الاتحاد الأوروبي للحصول على قرار بشأن ما إذا كان سيمد مهلة المغادرة المحددة فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لفترة زمنية جديدة بنحو ثلاثة أشهر ،فى خطوة أوصي بها رئيس مجلس الاتحادي الأوروبي "دونالد تاسك".

وفى حال تم التمديد النهائي إلى 31 كانون الثاني/يناير القادم ،يمكن لجونسون الدعوة لإجراء انتخابات عامة فى محاولة لتعزيز ولايته ، فى حال تقدم حزب المحافظين الحاكم فى الانتخابات.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.4% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح بعدما سجل فى وقت سابق من تعاملات الجلسة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.5% ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،فى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.1 % .

وفى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.25% ،على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بفضل هبوط الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية.