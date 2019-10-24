شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي بفعل الضبابية حول الانفصال البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل الضبابية التي تحيط بأزمة انفصال المملكة المتحدة البريطانية عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,495.05$ للأونصة ، ومستوى الافتتاح 1,487.74$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,487.71$.

حقق المعدن الثمين "الذهب"بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم الأصول الاستثمارية الآمنة.

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رفض المشرعون البريطانيون يوم الثلاثاء الجدول الزمني المقترح من جانب حكومة " بوريس جونسون" لإقرار تشريع للتصديق على اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

الأمر الذي زاد حالة عدم اليقين حول "بريكست" خاصة مع اقتراب المهلة المحددة سابقا لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري،ورغبة جونسون المضي قدما فى تنفيذ الانفصال حتى لو دون اتفاق.

وقد يضع الاتحاد الأوروبي حدا لتلك الحالة ،إذا وافق على الطلب المقدم من الحكومة البريطانية "دون توقيع جونسون" على تأجيل تنفيذ بريكست لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير القادم ،وحينها يملك البرلمان البريطاني وقتا كافيا لإقرار التشريعات اللازمة لتمرير اتفاق "جونسون" الأخير مع زعماء أوروبا ،والذي ينجب البلاد الخروج الفوضوي من التكتل الأوروبي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 4.98 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 919.66 طن متري.