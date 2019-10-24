شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بعد ارتفاع كبير فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ارتفاع كبير فى المخزونات التجارية تجاوز توقعات السوق.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.80$ ، من مستوى الافتتاح عند 54.28$، وسجل أعلى مستوي عند 54.33$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 59.02$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 59.48$ ، وسجل أعلى مستوي عند 59.66$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.3% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم آمال قرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 18 تشرين الأول/أكتوبر، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 436.5 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 16 آب/أغسطس الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك ومنتج للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.5 مليون برميل ، فى سادس زيادة أسبوعية على التوالي.