شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثالث على التوالي بعد التخلي عن 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بعد التخلي عن مستويات 8,000$ ، مع عودة الأجواء السلبية لتسيطر على تداولات أكبر عملة مشفرة فى العالم ،خاصة عقب توارد الأنباء عن سحب كميات كبيرة من البتكوين إلى محافظ خارجية.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 101$ بما يعادل نسبة 1.3% إلى 7,920$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,021$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,052$.

على صعيد تعاملات الأمس ،فقد البتكوين نسبة 2.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب مجددا على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء حوالي 5 مليار$ إلى إجمالي 216 مليار$ ،مع هبوط أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

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تخلت أسعار البتكوين مرة أخرى عن مستويات 8,000$ ، فى أحدث علامات تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري ،وفى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على تداولات العملة ، خاصة عقب توارد الأنباء عن سحب كميات كبيرة من البتكوين إلى محافظ خارجية.

نقل أحد التجار الرئيسيين فى سوق البتكوين حوالي 1537BTC بما يعادل قيمة 12.2 مليون دولار أمريكي من منصة Coinbase إلى محفظة خارجية.

وفى الآونة الأخيرة، أبلغت منصة BeInCrypto أن مستخدما واحدا نقل نحو 1000 BTC بما يعادل قيمة 8 مليون $ إلى محفظة خارجية، وفى الأسبوع الماضي نقل تاجر رئيسي أخر نحو 650 BTC بما يعادل قيمة 5.3 مليون $ من منصة Coinbase إلى محفظة خارجية.

من ناحية أخرى ،أكد مؤسس شركة التواصل الاجتماع العملاقة فيسبوك "مارك زوكربيرج" إن العملة المستقبلية "ليبرا" لن تنطلق فى أي مكان فى العالم حتى تحصل على الموافقات التنظيمية من الهيئات المختصة فى الولايات المتحدة.

ووفقا لتصريحات زوكربيرج المعدة فى 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،قبل جلسات الاستماع المقررة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي ،يريد الرئيس التنفيذي لفيسبوك تخفيف المخاوف التنظيمية بشأن إطلاق العملة المشفرة الجديدة.