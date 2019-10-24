شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل التراجع بفعل حالة الارتباك داخل البرلمان البريطاني حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدا عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، بفعل حالة الارتباك داخل البرلمان البريطاني حول تمرير اتفاق "جونسون" لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" قبل الموعد المقرر فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.25% إلى 1.2840$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2870$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2898$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.3012$ ، بجانب تعافي مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجع الجنيه بفعل حالة الارتباك داخل البرلمان البريطاني ، حول تمرير الاتفاق الأخير الذي توصل إليه رئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع زعماء أوروبا ،والذي يجنب المملكة المتحدة الخروج الفوضوي من التكتل الأوروبي بحلول نهاية هذا الشهر.

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صوت المشرعون البريطانيون يوم الثلاثاء بأغلبية 329 صوتا مقابل 229 صوتا لصالح خطة انفصال البلاد المقدمة من رئيس الوزراء بوريس جونسون ، لكنهم عارضوا بعد ذلك الجدول الزمني الضيق للغاية لجونسون لاستكمال العملة التشريعية فى ثلاثة أيام بأغلبية 322 صوتا مقابل 308 صوت.

وتعد تلك المرة الأولى التي يوافق فيها مجلس العموم البريطاني على دعم لاتفاق حول كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي ،بعدما رفض سابقا ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة السابقة "تيريزا ماي" ،ودفع الاتحاد الأوروبي إلى تمديد مهلة المغادرة مرتين.

ويصر رئيس الوزراء "بوريس جونسون" على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة فى حالة رفض البرلمان الجدول الزمني لبريكست ،والأمر أصبح متروك الآن للاتحاد الأوروبي ليقرر ما إذا كان سيمدد الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا المحدد بنهاية الشهر الجاري.

وبعد تصويت النواب البريطانيين ،ومع تزايد آمال تمرير اتفاق الانفصال الأخير ،أوصي رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك "زعماء أوروبا بالموافقة على تأجيل جديد وثالث لبريكست ،والذي كان مقررا أولا فى 29 آذار/مارس ثم 12 نيسان/أبريل وبعد ذلك فى 31 تشرين الأول/أكتوبر.