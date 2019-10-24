شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في قرابة ثلاثة أشهر أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:13 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 108.41 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.49، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.25، بينما حقق الأعلى له عند 108.51.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم لشهر أيلول/سبتمبر مع صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين من قبل بنك اليابان والتي أوضحت تباطؤ وتيرة نمو الضغوط التضخمية إلى 0.3% مقابل 0.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي الياباني للتوسع في التحفيز خلال الفترة المقبلة للوصول لهدف التضخم عند اثنان بالمائة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد توضح فائض بما قيمته 83.5$ مليار مقابل عجز 200.3$ مليار في آب/أغسطس.