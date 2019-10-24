شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنقضي قي 18 من تشرين الأول/أكتوبر والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 2.5 مليون برميل مقابل 9.3 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر لأسعار النفط "نيمكس" 0.37% لتتداول عند مستويات 54.10$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.30$ للبرميل، كما أسعار خام "برنت" 0.34% لتتداول عند 59.43$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.63$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 97.56 مقارنة بالافتتاحية عند 97.50.

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هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد توضح فائض بما قيمته 83.5$ مليار مقابل عجز 200.3$ مليار في آب/أغسطس الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس بعض التقرير التي تطرقت لكون منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تدرس التوسع في اتفاقية خفض الإنتاج العالمي للنفط بالتعاون مع حلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا والتي تقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2020، وذلك في اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم في ظلال التوقعات بضعف الطلب العالمي على النفط في 2020.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 713 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 18 تشرين الأول/أكتوبر، ونود الإشارة، لكون إدارة معلومات الطاقة الأمريكي قد أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً من مستوى قياسي في 2018 عند 11 مليون برميل يومياً.