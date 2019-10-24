شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة في مجملها سلبية مثقلة بالضبابية حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع كل من مؤشرات الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء في أعقاب تصويت البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء ضد الجدول الزمني لاتفاق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي حول خروج المملكة المتحدة بشكل منظم.

ويذكر أن البرلمان البريطاني صوت السبت الماضي بالأغلبية على التعديل الذي قدمه النائب أوليفر ليتوين والذي نص على أنه في حالة عدم المصادقة رسمياً على الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة جونسون مع بروكسل الأسبوع الماضي، يفعل بشكل تلقائي قانون سبق إقراره في البرلمان يلزم رئيس الوزراء البريطاني بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل موعد الخروج لمدة ثلاثة أشهر أي حتى نهاية كانون الثاني/يناير المقبل.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.10% ليربح 1.55 نقطة ويصل إلى المستوى 1,630.15، بينما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.04% ليخسر 8.34 نقطة ويصل إلى المستوى 22,540.56.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فقد شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.38% ليخسر 14.66 نقطة ويصل إلى المستوى 3,881.22، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.36% ليخسر هو الأخر 10.51 نقطة ويصل إلى المستوى 2,943.87.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.96% ليخسر 256.54 نقطة ويصل إلى المستوى 26,529.66، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.54% ليخسر هو الأخر 11.22 نقطة ويصل إلى المستوى 2,077.64.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 2.14% ليخسر 237.01 نقطة ويصل إلى المستوى 10,853.38، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.28% ليخسر هو الأخر 18.88 نقطة ويصل إلى المستوى 6,653.30.