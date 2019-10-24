شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق المؤشر أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 1.40% بما يعادل 108.65 نقطة ، ليختبر المؤشر بهذا الارتفاع خط اتجاه هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك المؤشر حيال مستوى المقاومة 7924.18 ، ففي حالة أن استطاع المؤشر اختراق هذا المستوى سيفتح المجال أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 8200.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7720.00 ومستوى المقاومة 8000.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 119
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 50
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عدد أسهم الشركات الثابتة 21
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عدد أسهم الشركات المتداولة 190
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