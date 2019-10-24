شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص عجز الميزان التجاري النيوزيلندي يفوق التوقعات خلال أيلول/سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 1,242 مليون دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 1,628 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من عجز بما قيمته 1,565 مليون دولار نيوزيلندي في آب/أغسطس الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى ما قيمته 1,375 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً إلى ما قيمته 4.47 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.13 مليار دولار نيوزيلندي في آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات عند 4.30 مليار دولار نيوزيلندي، كما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى ما قيمته 5.71 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.69 مليار دولار نيوزيلندي في آب/أغسطس، متفوقة أيضا التوقعات عند 5.70 مليار دولار نيوزيلندي.