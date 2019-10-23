شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا طفيفًا في نهاية التعاملات، اليوم الأربعاء 23-10-2019 ، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث تراجع الدولار أكثر من 1.65 جنيه منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر قرشا واحدا ليسجل 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع، فيما تراجع سعره في البنك التجاري الدولي قرشين ليسجل 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.12 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.14 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.14 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.14 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.14 جنيه للشراء.

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16.24 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.12 جنيه للشراء.

16.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.12 جنيه للشراء.

16.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.14 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.14 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.14 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.13 جنيه للشراء.

16.23 جنيه للبيع.