شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القرار البريطانى بعودة الطيران.. هيئة تنشيط السياحة تروج لشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار بريطانيا برفع حظر الطيران عن شرم الشيخ بدأت هيئة تنشيط السياحة تكثيف حملتها الدعائية عن مدينة السلام عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، داعية متابعيها إلى الاستمتاع بجمال المدينة وطبيعتها المميزة.

‏وقالت الهيئة فى سلسلة من التغريدات عن شرم الشيخ على صفحتها بتويتر "مدينة السلام ترحب مجدداً بأحبائنا البريطانيين بعد عودة الطيران المباشر إلى شرم الشيخ"، وقالت فى تغريدة أخرى عن مسجد الصحابة " تحفة فنية تجمع بين جمال فن العمارة الحديث والروحانية داخل جدران مسجد الصحابة بشرم الشيخ". ‏

كما شاركت الهيئة مع متابعيها صورة من موقع الحكومة البريطانية الذى يحمل قرار عودة رحلات الطيران من جديد وعلقت "سعداء بعودة السياح البريطانيين من جديد لشرم الشيخ".

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وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس عن رفع الحظر عن الطيران لشرم الشيخ والذى استمر لأربعة سنوات أدى خلالها إلى تأثيرات سلبية على مدينة السلام.

ويأتى ذلك فى ظل بدء مصر لحملتها الترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تقوم بالترويج لكل مقصد سياحى على حده لإظهار مواطن الجمال به، وذلك ‎فى إطار سعى وزارة السياحة لتقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة عن مصر من خلال خلق محتوى غير نمطى وجديد للمقاصد السياحية المختلفة.