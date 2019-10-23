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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القرار البريطانى بعودة الطيران.. هيئة تنشيط السياحة تروج لشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار بريطانيا برفع حظر الطيران عن شرم الشيخ بدأت هيئة تنشيط السياحة تكثيف حملتها الدعائية عن مدينة السلام عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، داعية متابعيها إلى الاستمتاع بجمال المدينة وطبيعتها المميزة.
كما شاركت الهيئة مع متابعيها صورة من موقع الحكومة البريطانية الذى يحمل قرار عودة رحلات الطيران من جديد وعلقت "سعداء بعودة السياح البريطانيين من جديد لشرم الشيخ".
وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس عن رفع الحظر عن الطيران لشرم الشيخ والذى استمر لأربعة سنوات أدى خلالها إلى تأثيرات سلبية على مدينة السلام.
ويأتى ذلك فى ظل بدء مصر لحملتها الترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تقوم بالترويج لكل مقصد سياحى على حده لإظهار مواطن الجمال به، وذلك فى إطار سعى وزارة السياحة لتقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة عن مصر من خلال خلق محتوى غير نمطى وجديد للمقاصد السياحية المختلفة.
عودة الطيران من بريطانيا إلى شرم الشيخ
مسجد شرم الشيخ
مدينة السلام ترحب مجددا بأحبائنا البريطانيين
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