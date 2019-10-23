شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 23-10-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات الأجنبية، وسط استمرار ضعف التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.237 مليار جنيه.



أوراسكوم

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أنها قامت بتحديد ودراسة الجدوى الاستثمارية لبعض الفرص ومنها دراسة إبرام صفقة مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقارى، وتقوم حالياً بالتفاوض عليها للوصول إلى شكل للصفقة مرضى للطرفين. أوراسكومأعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أنها قامت بتحديد ودراسة الجدوى الاستثمارية لبعض الفرص ومنها دراسة إبرام صفقة مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقارى، وتقوم حالياً بالتفاوض عليها للوصول إلى شكل للصفقة مرضى للطرفين.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة، أن شروط إتمام الصفقة تتوقف على عدة عوامل رئيسية من بينها الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المختصة على تغيير هيكل الملكية ومد فترة استكمال المشروع نظير رسوم إدارية وشروط مرضية.

وتابعت: من بين الشروط يجب التوصل إلى تسوية نهائية فى النزاع الناشئ بين شركة الديار القطرية للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديد حول الرسوم الإدراية الخاصة بتغيير هيكلة الملكية.





إيقاف تداول شركتينقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم شركتى الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول شركتينقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم شركتى الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

Advertisements البورصة تخسر 4.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات الأجنبية، وسط استمرار ضعف التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.237 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات الأجنبية، وسط استمرار ضعف التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.237 مليار جنيه.

المصرية للمشروعات السياحيةوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مد مهلة تقديم شركة اديبتيو ايه دى انفيتمنتس عرض شراء إجبارياً حتى نسبة 100% من أسهم المصرية للمشروعات السياحية العالمية- أمريكانا لمدة 15 يوماً.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 152.3 مليون ورقة مالية بقيمة 433.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.7 ألف عملية لعدد 160 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.53% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.78%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 15 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 9.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 186 ألف جنيه، 20.2 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 14126 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 16941 نقطة، فيما صعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5266 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 528 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليغلق عند عند مستوى 472 نقطة.

وارتفعت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 91 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.