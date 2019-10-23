شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الفاصوليا بـ8 جنيهات.. والبرتقال ينخفض لـ2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 23-10-2019 استقرارا وفق الأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
واستقرت أسعار الطماطم بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، وترواح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 6 جنيهات، كما سجلت الفاصوليا 8--10جنيهات للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 – 4 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيها.
واستقر أسعار الليمون بين 4 -11جنيها، والبلح بجميع أصناف بين 3-20 جنيها، والعنب بجميع أصنافة بين 4– 11 جنيهات، والجوافة من 4 -7 جنيهات والرمان 4-7 جنيهات والبرتقال يبدأ من 2.5 جنيه مقابل 3 جنيهات أمس، اليوسفي من 5 جنيهات، مقابل 7 جنيهات لأسعار أمس .
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