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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس "اقتصادية قناة السويس" يعرض أول ماكيت للمنطقة الصناعية الروسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على صفحته الرسمية، أحدث صور للماكيت الخاص، بالمنطقة الصناعية الروسية، والذي تفقده الوفد الرئاسي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة روسيا – أفريقيا المنعقدة بمدينة سوتشي الروسية.
وقال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "أشارك في قمة روسيا- أفريقيا المنعقدة بمدينة سوتشي الروسية، حيث قمنا بزيارة مركز الصادرات الروسي شريكنا في المنطقة الصناعية الروسية وتفقدنا الماكيت الخاص بالمشروع الذي يتم إطلاق تشغيله قريبا بحضور فخامة رئيسي البلدين.
وأضاف المهندس يحيى زكي، "إن المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، كما أن المنطقة تتيح الوصول إلى أسواق عالمية تضم أكثر من 1.8 مليار مستهلك بفضل الاتفاقيات التجارية المنضمة لها مصر.
المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس
المنطقة المصرية الروسية
المهندس يحيى زكى بجوار ماكيت المشروع
ماكيت المشروع
مخطط المنطقة الروسية الصناعية
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