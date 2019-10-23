420 % تغطية أول صكوك سعودية بعد هجمات أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق الإصدار السعودي الثالث للصكوك السيادية طلبا كبيرا من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين، إذ وصلت نسبة التغطية إلى 420%.

ويعد الإصدار الدولي أول إصدارات صكوك المملكة منذ هجمات أرامكو، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أمس أنه عين بنك جي بي مورقان، وستاندارد تشارتد، والجزيرة كابيتال من قبل مكتب إدارة الدين العام كمديرين للإصدار، مفيدة بأنه سيدرج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية.