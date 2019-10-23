شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 23- 10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-10-2019.

إيقاف تداول شركتينقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم شركتى الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول شركتينقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم شركتى الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

البورصة تخسر 4.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات الأجنبية، وسط استمرار ضعف التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.237 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات الأجنبية، وسط استمرار ضعف التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.237 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 152.3 مليون ورقة مالية بقيمة 433.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.7 ألف عملية لعدد 160 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.53% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.78%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 15 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 9.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 186 ألف جنيه، 20.2 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 14126 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 16941 نقطة، فيما صعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5266 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 528 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليغلق عند عند مستوى 472 نقطة.

وارتفعت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 91 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.73%

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 2.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.07%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 5.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.98%

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- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.905 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.67%

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 39.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.80%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 29.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.63%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 51.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.32%

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 3.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.17%

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 1.731 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.28%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو إغلاق 65 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.41%