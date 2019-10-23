شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.21% بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% خاسرة 21.51 نقطة، لتغلق عند مستوى 10354.62 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 68.7 مليون سهم بقيمة 182.7 مليون ريال قطرى عبر 4453 صفقة، وارتفع 14 سهماً، وانخفض 25 سهما، واستقرت 8 أسهم. Advertisements وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.57%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.08%.

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