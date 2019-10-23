شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء ..الحكومة تعلن أكثر من ألفين فرصة استثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى عددا من الأخبار الهامة اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، على رأسها إعلان الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إتاحة أكثر من ألفين فرصة استثمارية على بوابة الخريطة الاستثمارية، وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية. التنمية الصناعية: طرح 2050 فرصة صناعية كمرحلة أولى على مساحة 5.2 مليون م2 للمستثمرين تراجع بورصة دبى بنسبة 0.27% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات صور.. رئيس "اقتصادية قناة السويس" يعرض أول ماكيت للمنطقة الصناعية الروسية Advertisements "الغرف التجارية" تبدأ غدا حصر الأضرار الناجمة عن الأمطار لتعويض التجار اتحاد الصناعات: اهتمام بالغ من الجانب الإيطالي بفرص الاستثمار في مصر وزيارة مرتقبة وزير التجارة: حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية 159 مليار دولار عام 2018 البترول تصدر حركة تنقلات لرؤساء الشركات.. أبو الفتوح لإنبي.. ودياب لخدمات البترول البحرية

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