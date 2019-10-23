شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مصارف لبنان: البنوك ستظل مغلقة غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جمعية مصارف لبنان، إن البنوك ستظل مغلقة غدا الخميس فيما تعم الاحتجاجات غير المسبوقة أرجاء البلاد رغم إعلان الحكومة عن حزمة إصلاحات. وذكر بيان للجمعية اليوم الأربعاء أن البنوك ستظل مغلقة "في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد" والبنوك اللبنانية مغلقة منذ خمسة أيام عمل.

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