تراجع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% خاسراً 0.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1525.18 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.1 مليون سهم بقيمة 430.4 ألف دينار. Advertisements وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%. فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.11% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.98%.

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