شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 نقاط.. صعود أسعار الذهب بسرعة الصاروخ خلال النصف الثاني من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الذهب محليا وعالميا صعودا كبيراً خلال النصف الثاني من 2019، ليسجل الذهب في مصر سعر تاريخي لم يصل له فى أي وقت مضى، خاصة مع تسجيل الذهب عالميا ارتفاعاً كبيراً. - ارتفعت أسعار الذهب فى مصر 65 جنيها منذ مطلع يونيو 2019. - الذهب يسجل أعلى نقطة له متخطيا حاجز ال 700 جنيها منتصف أغسطس الماضى. Advertisements - تصعيد أمريكي صيني يسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى في 6 سنوات. - تراجع ملحوظ في الأسعار محاليا وعالميا مع بدء مفاوضات تهدئة الحرب التجارية، مطلع أكتوبر. - هبوط كبير فى مبيعات الذهب بمصر خلال النصف الثاني من 2019 بسبب ارتفاع الأسعار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في 5 نقاط.. صعود أسعار الذهب بسرعة الصاروخ خلال النصف الثاني من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.