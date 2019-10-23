شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجمعيات العمومية لشركات القابضة للنقل البحرى والبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الجمعيات العمومية العامة للشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، برئاسة اللواء صلاح الدين حلمي عبد القادر "رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة "، بحضور أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، لمناقشة واعتماد ميزانيات الشركات التابعة والخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 عن العام المالي 2019/2018 . وذكر بيان الشركة أنه بدأت اليوم، مناقشة جمعيات كل من الشركات، المستودعات المصرية العامة، والقناة للتوكيلات الملاحية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، اليوم الأربعاء. وستعقد جمعيات شركات بورسعيد ودمياط والاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع يوم غد الخميس . Advertisements كما ستعقد جمعيات شركات الصعيد، وشرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، يوم الاثنين المقبل . كما ستعقد جمعيات شركات (النيل لصيانة واصلاح السيارات والتجارية للأخشاب ومصر لتجارة السيارات ) يوم الثلاثاء الموافق 2019/10/29. وبحسب البيان ستعقد جمعيات شركات مصر للتجارة الخارجية ومصر للاستيراد والتصدير والنصر للتصدير والاستيراد ) يوم الأربعاء الموافق 2019/10/30.

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