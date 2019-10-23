شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز تتعرض لانتقادات كبيرة بسبب منع الأطفال من استخدام دورات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، انتقادات واتهامات عدة لشركة ماكدونالدز بقيام فرع الميرغنى بمصر الجديدة بمنع التلاميذ من استخدام دورات المياه الخاصة بالفرع نظرًا لتعطل حركة المرور لفترة طويلة، نتيجة سوء الأحوال الجوية التى ضربت القاهرة أمس.

بدورها ردت شركة ماكدونالدز، على ما أثير من انتقادات لها، وقالت: "نريد التوضيح أن المياه كانت مقطوعة فى مطعم الميرغنى حتى الساعة 3 صباحًا وتم توضيح ده لمشرفين أطفال أتوبيس المدرسة، فسياسة الشركة لا منع أى شخص من دخول واستخدام دورات المياه فى أى وقت بالظروف العادية، فمن المستحيل منع أطفال وخصوصا وقت الأزمة”.

وكانت تداولت تدوينات مساء أمس بهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بقيام فرعة ماكدونالدز بالميرغنى بمنع أطفال المدارس من استخدام الحمامات، الأمر الذى أثار موجة غضب ضد الشركة.

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والانتقادات انتشرت بصورة كبيرة مساء الثلاثاء، عقب انتشار تدوينات لأهالى بعض التلاميذ اللذين تم منعهم من استخدام دورات المياه، عقب توقف حركة المرور لساعات طويلة فى محيط فرع ماكدونالدز بالميرغنى.

وشهدت القاهرة والجيزة أمس هطول أمطار غزيرة الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور لساعات طويلة فى عدد كبير من الشوارع، وإصابة مناطق وشوارع متفرقة بمدينة نصر ومصر الجديدة ومناطق أخرى بشلل تام.