شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية تستقبل وفدا إيطاليا وآخر صيني يدرس إقامة مصنع حديد بالسخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، وفدا إيطالياً من مديري كبرى الموانئ الإيطالية والمناطق الصناعية واللوجستية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الحوار المصري الإيطالي حول النقل البحرى واللوجيستيات والذى تستضيفه مصر في إطار تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا والوقوف على المشروعات المحتملة للشراكة.

وخلال الاجتماع تم عرض شرح تفصيلي عن المنطقة الاقتصادية وعوامل جذبها للمستثمرين، وما تضمه من مشروعات وسبل دعم المنطقة للمستثمرين، من خلال الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز غير المالية، كما تم عرض أهم عمليات التطوير في موانئ المنطقة الست وأهم العقود التي ستوقعها المنطقة مع عدد من المشغلين في موانئها والتي ستكون إضافة كبيرة للمنطقة.

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وعقب الاجتماع أجرى زيارة المطور الصناعي "تيدا الصينية" أكبر مطور صناعي أجنبي في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وزيارة ميناء السخنة ومعاينة أهم المشروعات الجارية وعملية توسعة الحوض الثاني في الميناء.

ومن جهة أخرى، استقبلت المنطقة الاقتصادية وفد من شركة "Hebei " الصينية لبحث إنشاء مصنع للحديد في منطقة العين السخنة على مساحة واسعة، حيث تم عرض إجراءات التراخيص وتسجيل الشركات داخل مقر الهيئة ومتطلبات الهيئة من دراسات مالية وجدوى لبحث جدوى إقامة المشروع، وبعدها أجرى الوفد جولة في المنطقة الصناعية للتعرف على طبيعة المنطقة وزيارة عدد من المشروعات للوقوف على مدى جاهزية المنطقة لإقامة المشروع.